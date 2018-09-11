ФСИН опровергла данные о причастных к избиениям в колонии Керчи сотрудниках

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Появившаяся в СМИ информация о якобы причастности двух сотрудников службы исполнения наказаний к избиениям осужденных в исправительной колонии №2 в Керчи не соответствует действительности, сообщает пресс-служба крымского управления ФСИН РФ.

Ранее крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки исправительной колонии №2 в Керчи. При этом, по ее словам, о каких-то либо грубых издевательствах ей неизвестно.

"В СМИ говорится, что якобы участие в пытках и избиениях осужденных принимали сотрудники ИК-2, а именно старший дежурный отряда №3 Фомин Михаил и старший дежурный карантинного отделения Бекир Ахмет Энвер-оглы. Данные лица не являются сотрудниками учреждения и никогда не проходили службу в уголовно-исполнительной системе", — говорится в сообщении.

В управлении также опровергли информацию о том, что для проверки ситуации в колонию направлена группа сотрудников ФСИН России.

"Данная информация не соответствует действительности. Проверка ФСИН России и УФСИН проводилась в июле, материалы проверки переданы в Следственный комитет. Начальник исправительной колонии №2 и само учреждение работают в штатном режиме", — заверили в управлении ФСИН.