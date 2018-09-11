СК начал проверку после обрушения части здания школы в Иркутской области

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи организовали проверку после обрушения перехода между корпусами школы в Иркутской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК России.
"По данному факту… начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, пролет был признан аварийным и не эксплуатировался с 2009 года. Задний двор, над которым расположен указанный пролет, был огорожен. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.