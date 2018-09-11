На Ставрополье три человека пострадали и один погиб в ДТП с "Газелью"

ПЯТИГОРСК, 11 сен — РИА Новости. Три человека пострадали, один погиб в результате лобового столкновения грузовой "Газели" и Lada Priora на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, в понедельник водитель Priora по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где это запрещено ПДД, и столкнулся с грузовой "Газелью". В результате ДТП 32-летний водитель Priora, житель Чеченской республики от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и два пассажира "Газели" доставлены в больницу Пятигорска", — говорится в сообщении.

При проверке документов выяснилось, что за последние два года погибший водитель неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД, и несколько дней назад — за выезд на встречную полосу за сплошную линию разметки, добавили в УГИБДД.

"У водителя Priora произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Водитель грузовой "Газели" — 34-летний житель Арзгирского района в момент ДТП был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства выясняются", — отмечено в сообщении.