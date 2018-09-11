Директор лагеря не признала вину в гибели детей на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сен — РИА Новости. Обвиняемая по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии директор парк-отеля Елена Решетова на очередном заседании в Петрозаводском городском суде заявила, что не признает свою вину.
Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель "Сямозеро" был закрыт.
"По ч. 3 ст. 238 и ст. 125 УК РФ свою вину не признаю", — сказала Решетова в начале допроса в суде во вторник.
Ранее координатор лагеря Вадим Виноградов полностью признал вину, но при этом попросил суд освободить его от уголовного преследования по ст.125 УК РФ "Оставление в опасности".
Потерпевшими и их представителями предъявлены иски на 432,5 миллиона рублей. Однако исковые требования к Роспотребнадзору на 172 миллиона рублей суд отклонил.