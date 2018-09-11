На Урале двух врачей осудили за смерть пациента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к ограничению свободы двух врачей-хирургов Демидовской городской больницы, по вине которых скончался пациент, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 10 марта 2017 года бригадой скорой помощи в больницу был доставлен 58-летний мужчина, где ему предварительно был поставлен верный диагноз. Однако, по информации СУСК, в дальнейшем пациент на несколько часов был оставлен в коридоре больницы без принятия своевременных мер по оказанию медпомощи и лишь утром его осмотрел другой хирург, который без детального обследования поставил новый, неверный диагноз. Только к вечеру мужчина был переведен в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как на этом настояла супруга пациента, добавили в ведомстве.

"Проведенные последующие реанимационные мероприятия оказались безрезультатны, и днем 12 марта 2017 года пациент скончался", – говорится в сообщении.

Медицинские экспертизы установили, что ненадлежащее исполнение двумя врачами-хирургами своих профессиональных обязанностей повлекло по неосторожности смерть пациента. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ.

"Несмотря на отрицание вины обоими врачами, приговором Ленинского районного суда города Нижнего Тагила подсудимым, в зависимости от характера действий каждого, назначено наказание в виде 2 лет, а также 1 года и 10 месяцев ограничения свободы", – сообщили в СУСК.