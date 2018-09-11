Суд оставил под стражей фигуранта дела об избиениях в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Ярославский областной суд во вторник оставил без удовлетворения жалобу на арест начальника цеха исправительной колонии №8 Дмитрия Никитенко в рамках дела об избиении осужденных, сообщила РИА Новости представитель суда.
Видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных опубликовала в конце августа на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео, как и предыдущее — с избиением осужденного Евгения Макарова, — распространил фонд "Общественный вердикт".
Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН наносили группе осужденных удары руками, ногами и резиновыми палками. Стало известно о задержании двоих сотрудников колонии №8 в рамках нового уголовного дела — Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко. Оба по решению суда были помещены под стражу.
"Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказала собеседница.
Первое видео — с избиением Макарова — было опубликовано в июле "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены.
Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.