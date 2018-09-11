Суд оставил под стражей фигуранта дела об избиениях в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Ярославский областной суд во вторник оставил без удовлетворения жалобу на арест начальника цеха исправительной колонии №8 Дмитрия Никитенко в рамках дела об избиении осужденных, сообщила РИА Новости представитель суда.

Видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных опубликовала в конце августа на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео, как и предыдущее — с избиением осужденного Евгения Макарова, — распространил фонд "Общественный вердикт".

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН наносили группе осужденных удары руками, ногами и резиновыми палками. Стало известно о задержании двоих сотрудников колонии №8 в рамках нового уголовного дела — Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко. Оба по решению суда были помещены под стражу.

По словам собеседницы агентства, во вторник областной суд рассмотрел жалобу на арест Никитенко.

"Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказала собеседница.

Первое видео — с избиением Макарова — было опубликовано в июле "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены.

Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.