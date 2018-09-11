Силовики перекрыли канал поставки наркотиков на южный берег Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Силовики перекрыли канал поставки наркотиков в город-курорт Ялта, изъято около килограмма амфетамина, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.

© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым В Крыму задержали пьяных украинских рыбаков

Операция проводилась совместно с ФСБ.

"Изъята партия наркотиков в особо крупных размерах. Задержаны два молодых человека, подозреваемых в организации поставки в город-курорт психотропных веществ "амфетамин", — говорится в сообщении.

Полицией установлено, что переброска запрещенных веществ на территорию Крыма осуществлялась авиационным транспортом через одну из фирм доставки.

"Подозреваемые были задержаны сразу же после получения посылки, оформленной на подставных получателей", — отметили в ведомстве.

Наркотики прятали в тайнике, оборудованном внутри полимерных фильтров для очистки воды. В общей сложности из незаконного оборота изъято 982 грамма амфетамина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом или пожизненное лишение свободы.

Кроме того, полицией задержан житель Алушты, у которого обнаружили плантацию наркосодержащих растений. У мужчины изъято 40 кустов, четыре полимерных пакета, в которых находилось высушенное растительное вещество массой 1,1 килограмма. Согласно результатам экспертизы – это наркотическое средство "каннабис".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Согласно санкции статьи, мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы. Судом избрана мера пресечения – заключение по стражу.

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