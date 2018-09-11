Автобус столкнулся с легковушкой на трассе "Крым"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили травмы при столкновении автобуса с легковушкой на федеральной автодороге "Крым" в Орловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На 332-м километре федеральной автодороги М-2 "Крым", в Мценском районе области, столкнулись рейсовый автобус и легковушка. Пострадали четыре человека, вдвое из которых погибли", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ агентству подтвердили, что при ДТП пострадали люди, но другие детали пока не уточнили. Обстоятельства выясняются.