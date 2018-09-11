Главу Минздрава Камчатского края подозревают в растрате бюджетных средств

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко подозревается в хищении не менее 22 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении адвоката и учредителя коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году Лемешко вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. В результате они похитили бюджетные средства в сумме не менее 22 миллионов рублей, купив по завышенной стоимости нежилые помещения для ГБУЗ КК "Камчатская городская поликлиника №3". Похищенными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Следователи провели обыски и осмотры дома у фигурантов уголовного дела, а также в Министерстве здравоохранения края, ГБУЗ КК "Камчатская городская поликлиника № 3", в Торгово-промышленной палате Камчатского края и коммерческой организации, уточняется в сообщении. Подозреваемые задержаны, следствие решает вопрос о заключении их под стражу.