В Магадане потушили пожар на насосной станции

МОСКВА/МАГАДАН, 11 сен — РИА Новости. Специалистам в Магадане удалось потушить пожар на площади 50 квадратных метров на насосной станции для перекачки топлива на нефтебазе "Магаданнефто", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Пожар на территории нефтебазы "Магаданнефто" ликвидирован на площади 50 квадратных метров, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, горела насосная станция для перекачки топлива из резервуара. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщили в главке МЧС РФ по Магаданской области, открытое горение спасатели ликвидировали в течение получаса после его возникновения. В тушении пожара участвовали 48 человек и 14 единиц техники.