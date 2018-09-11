В Барнауле допросили свидетелей по делу алтайской студентки об экстремизме

Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети «Вконтакте» Мария Мотузная

Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети «Вконтакте» Мария Мотузная

БАРНАУЛ, 11 сен – РИА Новости. Индустриальный суд Барнаула во вторник утром закончил процедуру допроса всех свидетелей дела студентки Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме из-за картинок, которые она сохранила в соцсети "Вконтакте", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд Барнаула рассматривает резонансное дело Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды и унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Заседание во вторник было открытым для СМИ, судья допросил всех оставшихся свидетелей: студенток юридического колледжа и бывшего молодого человека обвиняемой, после чего объявил перерыв для изучения показаний по делу.

Предыдущее заседание, на котором были допрошены свидетели, было закрытым для СМИ. По словам защиты, свидетелям неоднократно угрожали, поэтому они не явились на предыдущее заседание.

За несколько месяцев следователи Алтайского края возбудили четыре громких уголовных дела за мемы и репосты "ВКонтакте". По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры, на июнь 2018 года в Алтайском крае были выявлены девять лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, за весь 2017 год — 23 человека.