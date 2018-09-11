В порту Магадана рядом с хранилищами топлива загорелась насосная станция

МАГАДАН, 11 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Насосная станция горит в морском торговом порту Магадана, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.

"Насосная станция расположена рядом с баками – хранилищами топлива, которое завозят в Магадан. Поэтому пожар тушат большими силами, нужно как можно быстрее ликвидировать возгорание. В целом, ситуация под контролем. Пострадавших нет. Причины возгорания будут позже выяснять дознаватели", — сообщил собеседник агентства.

Магаданский морской порт — крупнейший на северо-востоке России, его грузооборот в 2017 году составил 1,4 миллиона тонн. В порту три причала для нефтепродуктов.