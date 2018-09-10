Мужчина, убивший двух женщин на вечеринке в Москве, получил 18 лет колонии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима мужчину, который летом 2017-го в Москве убил и расчленил двух женщин, приехавших на празднование дня рождения к его сожительнице, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что фрагменты тел были найдены 21 июня 2017 года под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста через Москву-реку со стороны Гончарной набережной. Согласно информации следствия, в ночь с 17 на 18 июня потерпевшие 1979 и 1986 годов рождения приехали на празднование дня рождения знакомой, но во время застолья повздорили, и их до смерти избил сожитель именинницы. Соучастники спрятали тела в диван, а проснувшись на следующий день, расчленили тела, после чего выбросили часть в унитаз и в реку Яузу, а остальное сожгли.

"Собранные следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летнего Максима Горского и 39-летней Ирины Султановой. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "убийство двух лиц" и "укрывательство преступлений"… Сегодня приговором суда Максиму Горскому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима", — сообщила Иванова.

Отмечается, что в ходе расследования оба участника преступления дали признательные показания. Султановой был назначен штраф в 100 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников потерпевших: с мужчины взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 миллионов рублей, а с женщины — 200 тысяч рублей.