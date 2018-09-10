Мужчина, убивший двух женщин на вечеринке в Москве, получил 18 лет колонии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима мужчину, который летом 2017-го в Москве убил и расчленил двух женщин, приехавших на празднование дня рождения к его сожительнице, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Собранные следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летнего Максима Горского и 39-летней Ирины Султановой. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "убийство двух лиц" и "укрывательство преступлений"… Сегодня приговором суда Максиму Горскому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима", — сообщила Иванова.
Отмечается, что в ходе расследования оба участника преступления дали признательные показания. Султановой был назначен штраф в 100 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников потерпевших: с мужчины взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 миллионов рублей, а с женщины — 200 тысяч рублей.