В Петербурге на родителей задержанных на акции детей составили протоколы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Полиция Петербурга составила 73 протокола за неисполнение обязанностей по воспитанию в отношении родителей несовершеннолетних, задержанных в воскресенье в ходе несанкционированных массовых мероприятий, сообщает в понедельник пресс-служба городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

Ранее начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев сообщил, что в воскресенье за участие в несогласованных акциях в Санкт-Петербурге были задержаны около 100 человек.

По данным городского уполномоченного по правам ребенка, 9 сентября за нарушение общественного порядка "было задержано несколько сотен человек", в числе которых оказалось 80 несовершеннолетних, а 12-летнего мальчика, который "прославился" тем, что залез на столб у Финляндского вокзала, среди доставленных в отделы полиции не было.

"К ответственности были привлечены законные представители юных нарушителей. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в отношении матерей и отцов было составлено 73 протокола по статье 5.35 КоАП (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченному не поступило ни одной жалобы на действия сотрудников полиции. Большинство юных нарушителей порядка почти сразу после задержания были переданы родителям. Подростки, законные представители которых не смогли оперативно приехать в отделение полиции, были направлены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. В воскресенье туда было доставлено шестеро человек, в настоящее время там находится четверо митинговавших возраста 16-17 лет, говорится в сообщении.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полиция действовала строго по закону во время несанкционированных акций 9 сентября, отметив, что "в очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних на участие в подобных несанкционированных акциях".

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга ранее согласовал митинг против изменений в пенсионное законодательство 9 сентября на площади Ленина. Однако в пятницу власти сообщили о невозможности проведения акции из-за крупной аварии на водопроводе. Организаторам митинга была предложена альтернативная площадка. Городская прокуратура опубликовала на своем сайте предупреждение об ответственности за организацию и участие в несогласованной акции в субботу на площади Ленина.