В Севастополе задержали укравшего драгоценности на десять миллионов рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Севастопольские полицейские задержали злоумышленника, похитившего из автомобиля ювелирные украшения на сумму 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по городу.

"Севастопольские правоохранители задержали 36-летнего жителя Крыма, подозреваемого во взломе автомобиля KIA Ceed с помощью специального устройства "код-граббера" и краже из него ювелирных украшений на сумму 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, драгоценности в ювелирный магазин вез поставщик, по пути он заехал в торговый центр. Мужчина припарковал автомобиль и ушёл, оставив драгоценности в рюкзаке в багажном отделении.

"В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — сообщили в полиции города, добавив, что вес похищенного составил 1 килограмм.