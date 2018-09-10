В квартире на северо-западе Москвы нашли расчлененное тело женщины

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела женщины в квартире на северо-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, погибшая проживала со взрослым сыном в квартире на улице Кулакова. Тело было расчленено на две части.

"На месте обнаружения тела женщины работают следователи, возбуждено уголовное дело по статье убийство. Обстоятельства преступления выясняются", — сказала Иванова.