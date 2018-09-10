Супруги из Зеленограда, истязавшие восемь приемных детей, пойдут под суд

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Супруги Светлана и Михаил Дель предстанут перед судом по обвинению в истязании восьми приемных детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Скандал вокруг многодетной семьи Дель разгорелся в Зеленограде. По словам работников детского сада, они обнаружили на теле одного из детей следы побоев, которые, по его словам, ему нанес отец. Сотрудники органов опеки и попечительства изъяли из семьи десять детей. Однако вскоре двоих детей, которые находились в приюте, вернули их бабушке. Опеку над еще восемью детьми семья расторгла. Инцидент получил большой общественный резонанс.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней Светланы Дель и 58-летнего Михаила Деля. Они обвиняются в совершении преступлений… "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — сказала она.

По версии следствия, супруги, являясь опекунами восьми детей 2005-2012 годов рождения, с декабря 2014 года по январь 2017 года пренебрежительно, грубо и оскорбительно относились к ним, не заботились об их здоровье, развитии, не обеспечивали их всем необходимым. Кроме того, они систематически жестоко обращались с детьми, в том числе неоднократно избивали их.

Подчеркивается, что выводы судебно-психиатрических и медицинских экспертиз, показания детей в совокупности с другими доказательствами также подтверждают установленную следствием версию.