Супруги из Зеленограда, истязавшие восемь приемных детей, пойдут под суд

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Супруги Светлана и Михаил Дель предстанут перед судом по обвинению в истязании восьми приемных детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней Светланы Дель и 58-летнего Михаила Деля. Они обвиняются в совершении преступлений… "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — сказала она.
По версии следствия, супруги, являясь опекунами восьми детей 2005-2012 годов рождения, с декабря 2014 года по январь 2017 года пренебрежительно, грубо и оскорбительно относились к ним, не заботились об их здоровье, развитии, не обеспечивали их всем необходимым. Кроме того, они систематически жестоко обращались с детьми, в том числе неоднократно избивали их.
Подчеркивается, что выводы судебно-психиатрических и медицинских экспертиз, показания детей в совокупности с другими доказательствами также подтверждают установленную следствием версию.