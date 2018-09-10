МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ространснадзор завершил внеплановую проверку авиакомпании "Ютэйр-Вертолетные услуги" после катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае в начале августа, заявил РИА Новости представитель ведомства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение 4 августа на севере Красноярского края. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

"Поверка "ЮТэйр-Вертолетные услуги" проведена. Применены меры инспекторского реагирования", — сказали в Ространснадзоре.

В связи с тем, что ещё идёт расследование Межгосударственного авиационного комитета, характер нарушений не разглашается.