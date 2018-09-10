Нижегородский пристав заплатит два миллиона рублей за взятку в 300 тысяч

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего заместителя начальника районного отдела судебных приставов к штрафу в размере 2 миллионов рублей за получение взятки в крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В ходе следствия было установлено, что в июле 2017 года судебный пристав получил первую часть взятки в сумме 150 тысяч рублей за бездействие при реализации автомобиля Mercedes-Benz GL, а в августе 2017 года — вторую часть взятки, также в размере 150 тысяч рублей.

Как пояснили РИА Новости в прокуратуре Ленинского района, автомобиль Mercedes-Benz GL был конфискован у владельца и помещен на штрафстоянку. Хозяин стоянки предложил судебному приставу за соответствующее вознаграждение "закрыть глаза" на то, что машина будет частично разобрана им на запчасти, а затем приобретена по заниженной цене. Пристав согласился не предпринимать никаких действий, что и было квалифицировано органами следствия как получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконное бездействие.

"Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет", — говорится в сообщении суда.