На севере Крыма нет загрязнения атмосферы после химвыброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе на севере Крыма, где произошел химический выброс, за последние дни не зафиксировано, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"За выходные и сегодня предельно-допустимой концентраций вредных веществ в воздухе нет. Показатели полностью соответствуют мирному времени. Все спокойно и нормально. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую неделю", — сказал Аксенов журналистам.
Нормализовать экологическую ситуацию на севере полуострова удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.
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