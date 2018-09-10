На севере Крыма нет загрязнения атмосферы после химвыброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе на севере Крыма, где произошел химический выброс, за последние дни не зафиксировано, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский Титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" было решено остановить, остановка проводилась.

"За выходные и сегодня предельно-допустимой концентраций вредных веществ в воздухе нет. Показатели полностью соответствуют мирному времени. Все спокойно и нормально. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую неделю", — сказал Аксенов журналистам.

Нормализовать экологическую ситуацию на севере полуострова удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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