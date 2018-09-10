Адвокат пассажира аварийного Boeing пригрозил "ЮТэйру" коллективным иском

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Адвокат пассажира скатившегося в сочинскую реку самолета Алексея Бушняка Александр Карабанов заявил журналистам, что он намерен опросить других пострадавших и подать коллективный иск к авиакомпании.

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр" 2002 года выпуска, следовавший рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, загорелся один из двигателей. По данным Росавиации, посадка машины производилась в сложных метеоусловиях.

"Наша задача сейчас — вникнуть в ход расследования и всеми доступными способами сделать так, чтобы виновные, в том числе должностные лица были наказаны. Мой доверитель уже прошел курс психологической помощи, в ходе ЧП он потерял ряд вещей, мы ходим объединить всех пострадавших и участников происшествия с подобными проблемами, провести оценочную экспертизу, после чего станет известная общая сумма иска – скорее всего, это будет несколько миллионов рублей", — заявил Карабанов на пресс-конференции.

На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. Среди находившихся в момент происшествия в самолете погибших нет, однако один сотрудник аэропорта скончался во время ЧП от сердечного приступа. Пострадали 18 человек, трое из них были госпитализированы. Позже стало известно, что двое пострадавших детей были выписаны из сочинской больницы, а женщина переведена в Краснодарскую краевую клиническую больницу №1. Сообщалось, что ее успешно прооперировали, после чего отпустили домой.

Третьего сентября межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке самописцев Boeing 737-800. Их состояние специалисты назвали удовлетворительным.