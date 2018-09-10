В Тольятти завели дело после пожара на заводе, где погибли двое рабочих

САМАРА, 10 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после пожара на заводе в Тольятти, где погибли двое рабочих, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.

Ранее МЧС сообщал РИА Новости, что емкость с дизельным топливом загорелась 6 сентября на предприятии "Новые технологии асфальта" в Тольятти. По данным СУСК по региону, пожар произошел на территории бывшего завода "Куйбышевфосфор" во время сварочных работ, которые проходили вблизи бочек с топливом. Произошло воспламенение, в результате которого погибли двое рабочих.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", — говорится в сообщении.