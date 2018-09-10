Власти оценят ущерб от химвыброса на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Специальная комиссия оценит ущерб, нанесенный химическим выбросом на севере Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский Титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" был остановлен.

"Ущерб будет определен после. Сейчас рано об этом говорить, пока не определены окончательно все мероприятия, которые должны быть выполнены для ликвидации последствий этой картины. Как только будут определены, тогда будет понятен размер ущерба. В результате анализа комиссии все данные будут обобщены и соответственно будет принято решение правительства", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, уже поступают обращения о компенсации ущерба от фермерских хозяйств и граждан, которые потеряли урожай.

Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>