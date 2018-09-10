Власти оценят ущерб от химвыброса на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Специальная комиссия оценит ущерб, нанесенный химическим выбросом на севере Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Ущерб будет определен после. Сейчас рано об этом говорить, пока не определены окончательно все мероприятия, которые должны быть выполнены для ликвидации последствий этой картины. Как только будут определены, тогда будет понятен размер ущерба. В результате анализа комиссии все данные будут обобщены и соответственно будет принято решение правительства", — сказал Аксенов журналистам.
Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.
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