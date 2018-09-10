МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сообщник бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, бизнесмен Смбат Арутюнян, получил 3,5 года колонии за участие в "обувной афере", сообщается на сайте Следственного комитета.

Относительно мягкий приговор ему обеспечила сделка со следствием и показания против соучастников.

"Приговором суда Арутюняну назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, гендиректор компании "Даце Групп" Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым украсть деньги, выделенные на закупку обуви для ФСИН. Производить обувь должен был ведомственный ФГУП "Производственно-промышленный дом", который в свое время с помпой открывало руководство ФСИН.

На деле же сообщники решили, что обувь изготовят заключенные и сотрудники компании Арутюняна из более дешевых материалов, чем предусматривали госконтракты.

Далее, как установило следствие, региональные управления ФСИН заключили контракты с указанным ФГУП, которым руководил еще один участник аферы — Виталий Морусов. Тот подписал соглашения на общую сумму более 263 миллионов рублей.

Дела других предполагаемых участников махинации до суда пока не дошли.