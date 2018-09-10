В Коми восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в республике Коми, в результате которого пострадали восемь человек, сообщает республиканское СУСК РФ.

ДТП произошло возле села Зеленец Сыктывдинского района в воскресенье.

"По имеющимся данным, около 11 часов 17 минут 9 сентября мужчина 1976 года рождения, управляя личной автомашиной Skoda Rapid, при выполнении обгона в зоне действия знака "Обгон запрещен" на полосе встречного движения совершил столкновение с микроавтобусом марки Volkswagen, в результате чего травмы получили восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.