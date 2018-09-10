В Воронеже мужчина, зарезавший в драке человека, получил 14 лет

ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии участника массовой драки возле одного из кафе в Воронеже, который зарезал одного своего оппонента и тяжело ранил второго, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, ночью 19 апреля 2017 года в кафе по улице Волгоградской группа людей праздновала день рождения внучки 50-летнего мужчины. На празднике было около 40 человек, как сообщали местные СМИ — азербайджанцы. В итоге 37-летний подсудимый, уроженец Азербайджана, и его брат поссорились с тремя знакомыми. Конфликт перерос в драку.

"В процессе драки он (подсудимый) достал нож и нанес одному из оппонентов несколько ударов в область груди и головы, а второму —в область груди. С полученными телесными повреждениями потерпевшие доставлены в медицинские учреждения, где один из них скончался от открытых ранений груди с повреждением сердца, а второй выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", — сообщает следствие.

По его данным, ножевые ранения в драке получил сам подсудимый и его брат.

В отношении мужчины СК возбудил дело об убийстве и покушении на убийство.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения сроком на один год", — говорится в сообщении СК.