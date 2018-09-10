Умер один из пострадавших при наезде машины на пешеходов в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Один из десяти пострадавших после ДТП на Новочеркасском бульваре на юге Москвы скончался, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

По версии следствия, утром 9 сентября молодой человек за рулем Volkswagen Polo на Новочеркасском бульваре "умышленно совершил наезд на компанию людей возле кафе". В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе одна несовершеннолетняя. Видео с места происшествия опубликовано на официальном Youtube-канале СК. На нем видно, как в большую группу молодых людей, порядка 20 человек, на большой скорости врезается белый автомобиль.

"Все потерпевшие получили повреждения различной степени тяжести, с которыми они доставлены в медицинские учреждения города, при этом от полученных травм один из потерпевших мужчин скончался", — сообщила Иванова.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя. Мужчине предъявлено обвинение по статье "убийство" и статье "покушение на убийство двух и более лиц".

"Во время допроса обвиняемый пояснил, что мотивом к противоправным действиям послужил произошедший ранее в кафе конфликт между ним и ранее незнакомыми ему мужчинами", — сказала Иванова.

В понедельник следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении виновника ДТП меры пресечения в виде заключения под стражу.