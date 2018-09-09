В Красногорске задержали двух человек после нападения на членов УИК

Единый день голосования в 2018 году (292)

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Два человека задержаны в подмосковном Красногорске в связи с нападением на членов участковой избирательной комиссии, заявила на брифинге в областном информационном центре председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Такой сигнал есть, мы его получили. В настоящее время по обоим участкам в Красногорске отработали правоохранительные органы, в обоих случаях люди, совершившие правонарушения, задержаны. И сейчас проводится процедура дознания правоохранительными органами", — сказала Хаймурзина, комментируя информацию о нападении на членов УИК в Красногорске.

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