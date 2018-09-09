"Ростелеком" рассказал о попытках хакерских атак в день единого голосования

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Ростелеком" зафиксировал и успешно отразил ряд хакерских атак на свою инфраструктуру в ходе единого дня голосования, рассказал вице-президент "Ростелеком" Артемий Прокопенко.
По его словам, службы безопасности компании отработали надежно. "Были зафиксированы попытки анализа структуры портала, но эти попытки были успешно отражены службами "Ростелекома", — добавил Прокопенко.
Прокопенко уточнил РИА Новости, что DDOS-атак в ходе выборов было зафиксировано мало, по сравнению с президентскими выборами, однако точное число атак он отказался назвать.
"DDOS мало было. DDOS был у нас в полдевятого вечера, но там тоже без проблем справились. А ночью, когда в Москве выборов еще не было, только в регионах, щупали структуру портала общедоступного для трансляции", — рассказал он.
В марте глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявлял, что активность хакеров накануне выборов президента России возросла, в частности был атакован сайт Роскомнадзора. Позже он сообщил, что "Ростелеком" зафиксировал несколько десятков кибератак на сайт ЦИК РФ и региональных комиссий, все они были купированы.
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