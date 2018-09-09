"Ростелеком" рассказал о попытках хакерских атак в день единого голосования

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Ростелеком" зафиксировал и успешно отразил ряд хакерских атак на свою инфраструктуру в ходе единого дня голосования, рассказал вице-президент "Ростелеком" Артемий Прокопенко.

"В этом году у нас было гораздо меньше атак на нашу инфраструктуру. И это связано не только с тем, что масштабы намного меньше, но и по сравнению с президентскими выборами атаки не такие серьезные", — сообщил он в ходе выступления в ЦИК РФ.

По его словам, службы безопасности компании отработали надежно. "Были зафиксированы попытки анализа структуры портала, но эти попытки были успешно отражены службами "Ростелекома", — добавил Прокопенко.

Прокопенко уточнил РИА Новости, что DDOS-атак в ходе выборов было зафиксировано мало, по сравнению с президентскими выборами, однако точное число атак он отказался назвать.

"DDOS мало было. DDOS был у нас в полдевятого вечера, но там тоже без проблем справились. А ночью, когда в Москве выборов еще не было, только в регионах, щупали структуру портала общедоступного для трансляции", — рассказал он.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также многочисленные выборы органов местного самоуправления — в общей сложности около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех региональных столиц — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

В марте глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявлял, что активность хакеров накануне выборов президента России возросла, в частности был атакован сайт Роскомнадзора. Позже он сообщил, что "Ростелеком" зафиксировал несколько десятков кибератак на сайт ЦИК РФ и региональных комиссий, все они были купированы.

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