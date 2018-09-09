Одной из погибших в ДТП в Петербурге оказалась несовершеннолетняя девушка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка оказалась одной из погибших в автомобиле BMW, который врезался в автобус ПАЗ на юго-востоке Петербурга в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.

Ранее ведомство сообщало, что, по предварительным данным, три человека погибли в автомобиле BMW, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным такси ПАЗ. По уточненным данным, водитель BMW не погиб, но находится в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ДТП произошло около 19 часов у дома 23 по Шлиссельбургскому проспекту у метро "Рыбацкое".

"По уточненным данным, водитель BMW, мужчина 1999 года рождения, госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Погибли двое его пассажиров: несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения и мужчина, возраст которого уточняется", — сказал собеседник агентства.

По данным УГИБДД, BMW, помимо автобуса ПАЗ, также столкнулся с автомобилем Nissan.

"Водитель ПАЗ, мужчина 1968 года рождения, и трое его пассажиров получили травмы средней тяжести, их пол и возраст уточняются", — добавил представитель УГИБДД.

В соцсетях появились фото, сделанные очевидцами ДТП. На снимках видно, что автобус ПАЗ был опрокинут набок.