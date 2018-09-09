Москалькова потребовала принять меры по ситуации с бюллетенями в Улан-Удэ

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала самых решительных мер от правоохранительных органов по ситуации с заполненными бюллетенями в Улан-Удэ.
"Был, на мой взгляд, беспрецедентный случай, когда в ИВС Улан-Удэ были обнаружены заполненные бюллетени. Это, безусловно, является грубым нарушением избирательного права. Требую самых решительных мер со стороны правоохранительных органов", — сказала Москалькова в ЦИК РФ в воскресенье.
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.
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