Москалькова потребовала принять меры по ситуации с бюллетенями в Улан-Удэ

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала самых решительных мер от правоохранительных органов по ситуации с заполненными бюллетенями в Улан-Удэ.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя одной из участковых избирательных комиссий в Улан-Удэ, который подозревается в подделке бюллетеней для голосования, сообщается на сайте СУСК РФ по Бурятии. По данным следствия, 9 сентября в день голосования подозреваемый умышленно для искажения результатов выборов депутатов народного Хурала Бурятии внес в 50 избирательных бюллетеней ложные отметки за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 бюллетеней отметки за одну из политических партий. Затем он вложил бюллетени в сейф для дальнейшего учета в протоколе подсчета голосов избирателей.

"Был, на мой взгляд, беспрецедентный случай, когда в ИВС Улан-Удэ были обнаружены заполненные бюллетени. Это, безусловно, является грубым нарушением избирательного права. Требую самых решительных мер со стороны правоохранительных органов", — сказала Москалькова в ЦИК РФ в воскресенье.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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