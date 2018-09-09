В Москве на несанкционированной акции пострадал полицейский

Полицейские в Москве во время несанкционированной акции. Архивное фото

Полицейские в Москве во время несанкционированной акции. Архивное фото

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции на несанкционированном мероприятии в центре Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"По версии следствия, 9 сентября 2018 года мужчина, принимая участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы. В результате полицейскому были причинены телесные повреждения", — сказала Иванова.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавила она.