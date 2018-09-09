СК возбудил дело на замглавы участковой комиссии в Улан-Удэ

Единый день голосования в 2018 году (204)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя одной из участковых избирательных комиссий в Улан-Удэ, который подозревается в подделке бюллетеней для голосования, сообщается на сайте СУСК РФ по Бурятии.

По данным следствия, 9 сентября в день голосования подозреваемый умышленно для искажения результатов выборов депутатов народного Хурала Бурятии внес в 50 избирательных бюллетеней ложные отметки за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 бюллетеней отметки за одну из политических партий. Затем он вложил бюллетени в сейф для дальнейшего учета в протоколе подсчета голосов избирателей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725, расположенного на территории Железнодорожного района города Улан-Удэ. Он подозревается в совершении преступления… "фальсификация избирательных документов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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