На юго-западе Москвы в мусороприемнике жилого дома произошел хлопок

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Хлопок в мусороприемнике произошел в доме на юго-западе Москвы, в результате никто не пострадал, эвакуация не потребовалась, сообщили в пресс-службе префектуры ЮЗАО в воскресенье.

"В десятом подъезде 16-ти этажного панельного жилого дома, расположенного по адресу Ленинский проспект, д. 135, корп. 1, (ЮЗАО, район "Тёплый стан") в результате хлопка в мусороприемнике частично повреждены ковши мусоропровода. Загорания нет. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все аварийные службы оперативно прибыли и работают на месте.