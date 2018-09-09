Мужчине, застрелившему троих человек, вынесли приговор спустя 22 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости. Ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве трех человек, совершенном более 22 лет назад в городе Саранске, сообщает следственное управление СК России по Республике Мордовия.

Следствием и судом установлено, что в октябре 1995 года в одном из ресторанов города Саранска осужденный в ходе конфликта ранил из пистолета шестерых местных жителей, с которыми познакомился незадолго до произошедшего. В результате трое пострадавших погибли, трое получили ранения разной степени тяжести. Стрелявший скрылся из Саранска. Он был объявлен в федеральный розыск, однако более двух десятков лет ему удавалось скрываться от правоохранительных органов.

"В ходе постоянной совместной работы регионального управления Следственного комитета России и управления уголовного розыска республиканского МВД по делам прошлых лет удалось установить местонахождение обвиняемого, который проживал под чужими данными в Челябинской области. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении регионального СУ СК.