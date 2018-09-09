ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен — РИА Новости. Суд в воскресенье арестовал на 9 суток координатора челябинского штаба Алексея Навального Бориса Золоторевского за незаконную организацию публичного мероприятия, сообщается в материалах центрального районного суда Челябинска.

По данным суда, Золоторевский 2 сентября у дома по улице Коммуны в Челябинске оповещал граждан о проведении публичного мероприятия 9 сентября, которое было не согласовано с властями города. Также Золоторевский на своей страничке "ВКонтакте" призывал прийти граждан на это мероприятие.

"Суд постановил признал Золоторевского виновным… по части 2 статьи 20.2 КАПП РФ и назначить наказание в виде административного ареста на срок 9 суток", — говорится в материалах суда. Уточняется, что Золоторевский на суде свою вину в совершении административного правонарушения не признал.

По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, проводимая сторонниками Навального в Челябинске в воскресенье акция не согласована с администрацией города.

Прокуратура Челябинской области напоминала на своем сайте о том, что проведение публичного мероприятия, не согласованного в установленном законом порядке, в том числе относительно целей и форм его проведения, является нарушением требований Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и может повлечь привлечение лиц к ответственности в установленном порядке, поскольку вопросы безопасности граждан имеют повышенную значимость.

Горадминистрация предложила организаторам акции проведение мероприятие у ледовой арены "Трактор" или в сквере у ДК "Колющенко" вместо заявленного места у памятника Курчатову, но организаторы отказались.