Убит при исполнении: полицейские, погибшие при задержании преступников

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Закрыл своим телом от выстрела девушку, получил удар ножом от грабителя и разбился, преследуя угонщиков, — полицейские на дежурстве ежедневно сталкиваются со смертельной опасностью. На этой неделе в Москве был убит 23-летний патрульный Андрей Райский, попытавшийся проверить документы у жителя Оренбурга Нурлана Муратова. Инцидент произошел на станции метро "Курская". Обвиняемого в преступлении уже задержали и на два месяца отправили в СИЗО. РИА Новости рассказывает о силовиках, погибших в последние годы при исполнении служебного долга.

Денис Иващенко

Вечером 27 февраля в Казани пьяный охотник надел бронежилет, взял ружье, вышел на балкон и открыл огонь по людям. Вскоре к месту ЧП подъехали усиленные наряды полиции и Росгвардии, в их числе — 38-летний боец-снайпер Денис Иващенко. Он вместе с напарниками поднялся наверх и попытался обезвредить дебошира.

© Фото : предоставлено коллегами Дениса Иващенко Погибший сотрудник Росгвардии Денис Иващенко © Фото : предоставлено коллегами Дениса Иващенко Погибший сотрудник Росгвардии Денис Иващенко

В завязавшейся перестрелке Иващенко был ранен и скончался в машине скорой помощи. У него остались жена и трое маленьких сыновей. В инциденте пострадали еще два человека, а сам стрелок покончил с собой при задержании.

Евгений Никулин

В ночь на 6 октября 2016-го в полицию Оренбурга поступил сигнал об угоне автомобиля. Похищенную машину обнаружил сотрудник уголовного розыска Евгений Никулин. В салоне находились трое подозреваемых. Увидев оперативника, они выскочили наружу и бросились в разные стороны. Никулин настиг одного из беглецов и попытался обезвредить, но получил смертельный удар ножом.

© Фото : УМВД по Оренбургской области Евгений Никулин © Фото : УМВД по Оренбургской области Евгений Никулин

На поиски бандитов бросили весь личный состав полиции и вскоре задержали всех троих. Летом 2017-го убийцу Никулина приговорили к 23 годам колонии особого режима. У погибшего остались жена и маленькая дочка. Оперативник посмертно награжден орденом Мужества.

Виктор Глебов

В декабре 2016-го неизвестные ворвались в магазин, расположенный в подмосковном поселке Рогово. На задержание отправили сотрудников отдела вневедомственной охраны города Москвы. Прочесывая прилегающую территорию, силовики наткнулись на группу людей, сразу открывших огонь на поражение.

© Росгвардия Виктор Глебов © Росгвардия Виктор Глебов

В перестрелке погиб 30-летний старший сержант Виктор Глебов, а также серьезно пострадал его напарник. Бандиты скрылись с места преступления, однако в тот же день все были задержаны. Оказалось, что на счету этой группировки, состоящей из восьми человек, несколько разбоев и грабежей. Глебова посмертно наградили орденом Мужества. У него остались жена и маленькая дочка.

Денис Сумин

В декабре 2017-го в городе Дивногорске Красноярского края пьяный мужчина застрелил сожительницу и сильно избил ее 19-летнюю дочь. Девушка успела вызвать полицию, и уже через несколько минут к месту ЧП подъехали два сотрудника патрульно-постовой службы. Денис Сумин вошел в квартиру как раз в тот момент, когда дебошир зарядил охотничье ружье и направил ствол в сторону падчерицы.

© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краю Денис Сумин © Фото : ГУ МВД по Красноярскому краю Денис Сумин

Сержант оттолкнул девушку в сторону, приняв огонь на себя. Его напарник Павел Волосунов также получил ранение, но успел вывести потерпевшую из квартиры. Полицейских быстро доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, 34-летний Сумин скончался на операционном столе, не приходя в сознание. У него остались жена и маленький сын. Стрелок покончил с собой при задержании.

Артем Ваккер и Александр Пузиков

В ноябре 2017-го экипаж ДПС из города Полевского Свердловской области попытался остановить автомобиль ВАЗ-2108, мчавшийся по трассе с огромной скоростью. Требование инспекторов водитель проигнорировал, и они бросились в погоню. На заснеженной дороге патрульную машину развернуло, она опрокинулась и вспыхнула. Полицейские — 25-летние Артем Ваккер и Александр Пузиков — погибли на месте.

© Фото : ГУ МВД по Свердловской области Александр Пузиков (слева) и Артем Ваккер (справа) © Фото : ГУ МВД по Свердловской области Александр Пузиков (слева) и Артем Ваккер (справа)

Пьяного нарушителя чуть позже задержали их коллеги. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение Правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". У погибшего Артема остались жена и трое маленьких детей. Александр обзавестись семьей еще не успел.