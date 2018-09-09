РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Убит при исполнении: полицейские, погибшие при задержании преступников

09173
© CiBy 2000/El Deseo S.A./France 3 Cinéma (1997)Кадр из фильма Живая плотьКадр из фильма Живая плоть
© CiBy 2000/El Deseo S.A./France 3 Cinéma (1997)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Закрыл своим телом от выстрела девушку, получил удар ножом от грабителя и разбился, преследуя угонщиков, — полицейские на дежурстве ежедневно сталкиваются со смертельной опасностью. На этой неделе в Москве был убит 23-летний патрульный Андрей Райский, попытавшийся проверить документы у жителя Оренбурга Нурлана Муратова. Инцидент произошел на станции метро "Курская". Обвиняемого в преступлении уже задержали и на два месяца отправили в СИЗО. РИА Новости рассказывает о силовиках, погибших в последние годы при исполнении служебного долга.

Денис Иващенко

Вечером 27 февраля в Казани пьяный охотник надел бронежилет, взял ружье, вышел на балкон и открыл огонь по людям. Вскоре к месту ЧП подъехали усиленные наряды полиции и Росгвардии, в их числе — 38-летний боец-снайпер Денис Иващенко. Он вместе с напарниками поднялся наверх и попытался обезвредить дебошира.

© Фото : предоставлено коллегами Дениса ИващенкоПогибший сотрудник Росгвардии Денис Иващенко
© Фото : предоставлено коллегами Дениса Иващенко
Погибший сотрудник Росгвардии Денис Иващенко

В завязавшейся перестрелке Иващенко был ранен и скончался в машине скорой помощи. У него остались жена и трое маленьких сыновей. В инциденте пострадали еще два человека, а сам стрелок покончил с собой при задержании.

Евгений Никулин

В ночь на 6 октября 2016-го в полицию Оренбурга поступил сигнал об угоне автомобиля. Похищенную машину обнаружил сотрудник уголовного розыска Евгений Никулин. В салоне находились трое подозреваемых. Увидев оперативника, они выскочили наружу и бросились в разные стороны. Никулин настиг одного из беглецов и попытался обезвредить, но получил смертельный удар ножом. 

© Фото : УМВД по Оренбургской областиЕвгений Никулин
© Фото : УМВД по Оренбургской области
Евгений Никулин

На поиски бандитов бросили весь личный состав полиции и вскоре задержали всех троих. Летом 2017-го убийцу Никулина приговорили к 23 годам колонии особого режима. У погибшего остались жена и маленькая дочка. Оперативник посмертно награжден орденом Мужества.

Виктор Глебов

В декабре 2016-го неизвестные ворвались в магазин, расположенный в подмосковном поселке Рогово. На задержание отправили сотрудников отдела вневедомственной охраны города Москвы. Прочесывая прилегающую территорию, силовики наткнулись на группу людей, сразу открывших огонь на поражение.

© РосгвардияВиктор Глебов
© Росгвардия
Виктор Глебов

В перестрелке погиб 30-летний старший сержант Виктор Глебов, а также серьезно пострадал его напарник. Бандиты скрылись с места преступления, однако в тот же день все были задержаны. Оказалось, что на счету этой группировки, состоящей из восьми человек, несколько разбоев и грабежей. Глебова посмертно наградили орденом Мужества. У него остались жена и маленькая дочка.

Денис Сумин

В декабре 2017-го в городе Дивногорске Красноярского края пьяный мужчина застрелил сожительницу и сильно избил ее 19-летнюю дочь. Девушка успела вызвать полицию, и уже через несколько минут к месту ЧП подъехали два сотрудника патрульно-постовой службы. Денис Сумин вошел в квартиру как раз в тот момент, когда дебошир зарядил охотничье ружье и направил ствол в сторону падчерицы. 

© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краюДенис Сумин
© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краю
Денис Сумин

Сержант оттолкнул девушку в сторону, приняв огонь на себя. Его напарник Павел Волосунов также получил ранение, но успел вывести потерпевшую из квартиры. Полицейских быстро доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, 34-летний Сумин скончался на операционном столе, не приходя в сознание. У него остались жена и маленький сын. Стрелок покончил с собой при задержании.

Артем Ваккер и Александр Пузиков

В ноябре 2017-го экипаж ДПС из города Полевского Свердловской области попытался остановить автомобиль ВАЗ-2108, мчавшийся по трассе с огромной скоростью. Требование инспекторов водитель проигнорировал, и они бросились в погоню. На заснеженной дороге патрульную машину развернуло, она опрокинулась и вспыхнула. Полицейские — 25-летние Артем Ваккер и Александр Пузиков — погибли на месте. 

© Фото : ГУ МВД по Свердловской областиАлександр Пузиков (слева) и Артем Ваккер (справа)
© Фото : ГУ МВД по Свердловской области
Александр Пузиков (слева) и Артем Ваккер (справа)

Пьяного нарушителя чуть позже задержали их коллеги. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение Правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". У погибшего Артема остались жена и трое маленьких детей. Александр обзавестись семьей еще не успел.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена