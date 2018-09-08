Экипаж буксира, потерпевшего бедствие у берегов Крыма, доставили в Керчь

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Семь моряков с потерпевшего бедствие в керченском проливе буксира "Шквал" доставлены в Керченский торговый порт, сообщил РИА Новости руководитель ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков.
"Экипаж буксира "Шквал" был только что доставлен в Керченский торговый порт на борту буксира морспаса "Меркурий". Сейчас моряков осматривают спасатели и медики", — сказал Волков.
Буксир "Шквал" (порт приписки Санкт-Петербург), экипаж которого был спасен в Керченском проливе после того, как покинул его на спасательном плоту, с сильным креном находится на якорной стоянке у мыса Такиль у крымского побережья.
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