Экипаж буксира, потерпевшего бедствие у берегов Крыма, доставили в Керчь

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Семь моряков с потерпевшего бедствие в керченском проливе буксира "Шквал" доставлены в Керченский торговый порт, сообщил РИА Новости руководитель ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Ранее в ГУМЧС РФ по республике сообщили, что утром в субботу малый буксир "Шквал" запросил помощь в акватории Черного моря, экипаж покинул судно и дрейфует на плоту в сторону Крыма. Спасательное судно "Меркурий" обнаружило плот со всеми семью моряками, покинувшими буксир, но их эвакуации мешал шторм. В 11.17 мск моряки были подняты на борт сухогруза "Сарыч", который находился в районе проведения поисково-спасательной операции, их здоровью ничего не угрожает.

"Экипаж буксира "Шквал" был только что доставлен в Керченский торговый порт на борту буксира морспаса "Меркурий". Сейчас моряков осматривают спасатели и медики", — сказал Волков.

Буксир "Шквал" (порт приписки Санкт-Петербург), экипаж которого был спасен в Керченском проливе после того, как покинул его на спасательном плоту, с сильным креном находится на якорной стоянке у мыса Такиль у крымского побережья.

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