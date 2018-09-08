Шеремет рассказал о ситуации в районе Крыма, где произошел химвыброс

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Ситуация на севере Крыма, где произошел химический выброс, остается стабильной, превышения нормы загрязняющих веществ не зафиксировано, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
"Пик аномальной жары прошел. Превентивные меры начали применяться со стороны власти и собственников завода. Угрозы для жизни и здоровья наших граждан нет. Превышений фона загрязняющих веществ не зафиксировано", — сказал Шеремет, который посетил пострадавший от химвыброса регион.
"Необходимо просчитать ущерб, нанесенный местным жителям, у которых пострадали придомовые огородные участки", — сказал Шеремет.
Депутат подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос с главой республики Сергеем Аксеновым и получил предварительную поддержку.
"Окончательное решение по этому вопросу должен принять оперативный штаб. Будем надеяться, что там услышат и окажут содействие людям", — сказал Шеремет.
Нормализовать ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>