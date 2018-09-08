Шеремет рассказал о ситуации в районе Крыма, где произошел химвыброс

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Ситуация на севере Крыма, где произошел химический выброс, остается стабильной, превышения нормы загрязняющих веществ не зафиксировано, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Кислотонакопитель химзавода "Крымский Титан" представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

"Пик аномальной жары прошел. Превентивные меры начали применяться со стороны власти и собственников завода. Угрозы для жизни и здоровья наших граждан нет. Превышений фона загрязняющих веществ не зафиксировано", — сказал Шеремет, который посетил пострадавший от химвыброса регион.

При этом депутат заявил, что в последующем необходимо оценить ущерб, который химвыброс нанес местному населению.

"Необходимо просчитать ущерб, нанесенный местным жителям, у которых пострадали придомовые огородные участки", — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос с главой республики Сергеем Аксеновым и получил предварительную поддержку.

"Окончательное решение по этому вопросу должен принять оперативный штаб. Будем надеяться, что там услышат и окажут содействие людям", — сказал Шеремет.

Ситуация с кислотонакопителем обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянск и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" решено остановить на две недели.

Нормализовать ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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