Из-за шторма у берегов Крыма более 150 пассажиров провели ночь на теплоходе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Прогулочный теплоход со 152 пассажирами на борту, курсирующий по маршруту Ялта-Судак, вечером в пятницу из-за сильного волнения не смог пришвартоваться в Судаке и переждал ночь в бухте у поселка Новый Свет, сообщило МЧС республики Крым.

"Прогулочный двухпалубный теплоход на 250 мест, следовавший по маршруту Ялта – Судак, в связи с неблагоприятными погодными условиями (волнение моря 5 баллов, дождь, ветер 10-12 м/с) не может пришвартоваться к причалу города Судак, в связи с чем вынужден был встать на якорь в бухте пгт. Новый Свет. Со слов капитана судна, на борту находится 152 человек", — сообщили спасатели.

Из-за высоких волн выход в море плавсредств для буксировки был невозможен, поэтому теплоход с пассажирами переждал ночь до улучшения погодных условий. К утру, сообщили в МЧС, теплоход при наблюдении спасателей сумел пристать к причалу в городе Судак. Пострадавших нет.

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