Из-за шторма у берегов Крыма более 150 пассажиров провели ночь на теплоходе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Прогулочный теплоход со 152 пассажирами на борту, курсирующий по маршруту Ялта-Судак, вечером в пятницу из-за сильного волнения не смог пришвартоваться в Судаке и переждал ночь в бухте у поселка Новый Свет, сообщило МЧС республики Крым.
Из-за высоких волн выход в море плавсредств для буксировки был невозможен, поэтому теплоход с пассажирами переждал ночь до улучшения погодных условий. К утру, сообщили в МЧС, теплоход при наблюдении спасателей сумел пристать к причалу в городе Судак. Пострадавших нет.
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