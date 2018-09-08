В аэропорту Платов изъяли крупную пачку контрафактных сигарет

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правоохранители изъяли со склада временного хранения в аэропорту Платов Ростовской области 1,5 миллиона контрафактных пачек сигарет, которые злоумышленники планировали отправить в одну из арабских стран, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими линейного отдела МВД России в аэропорту Платов совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Ростовской области на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружены и изъяты 3 тысячи картонных коробов, в которых находилось 1,5 миллиона пачек сигарет с логотипами известных мировых брендов… возбуждено уголовное дело", — сказала Волк.

Установлено, что табачная продукция из ближнего зарубежья привозилась в Ростовскую область и хранилась в терминале аэропорта, а затем на самолете отправлялась в одну из арабских стран. При таможенном декларировании злоумышленники представляли фиктивные документы.

Добавляется, что в результате незаконного использования товарных знаков компаниям-правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 185 миллионов рублей.