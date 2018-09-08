Потерпевший бедствие буксир с сильным креном стоит на якоре у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Буксир "Шквал", экипаж которого был спасен в Керченском проливе после того, как покинул его на спасательном плоту, с сильным креном находится у мыса Такиль у крымского побережья, сказал РИА Новости помощник руководителя ГУМЧС по республике Владимир Иванов.

Ранее в ГУМЧС РФ по республике сообщили, что утром в субботу малый буксир "Шквал" запросил помощь в акватории Черного моря, экипаж покинул судно и дрейфует на плоту в сторону Крыма. Спасательное судно "Меркурий" обнаружило плот со всеми семью моряками, покинувшими буксир, но их эвакуации мешал шторм. В 11.17 мск моряки были подняты на борт сухогруза "Сарыч", который находился в районе проведения поисково-спасательной операции, их здоровью ничего не угрожает.

"Из-за поступающей воды и начавшегося крена экипаж буксира "Шквал" ранее принял решение покинуть судно на спасательный плот. Экипаж был спасен, а сам буксир набрал воды и с сильным креном сейчас находится у мыса Такиль у крымского побережья на якорной стоянке", — сказал Иванов.

Буксир получил повреждения, решение о его судьбе будет принято позже, добавили спасатели.

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