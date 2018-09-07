Суд на три месяца продлил арест генерала Дрыманова по обвинению во взятках

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до середины декабря продлил срок ареста экс-главы столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря 2018 года", — сказал судья Сергей Рябцев.

Заседание проходило в закрытом режиме, публично была оглашена лишь резолютивная часть постановления. Дрыманов во время конвоирования по коридорам суда был улыбчив и бодр. Журналистам он сообщил, что пребывает в хорошем настроении и поблагодарил их за внимание.

Дрыманов назвал обвинения в свой адрес абсурдными, считает, что был оговорен генералом Никандровым. Постановление о продлении ареста высокопоставленный арестант намерен обжаловать. При этом, на условия содержания в изоляторе экс-глава ГСУ СК Москвы не жалуется. "Условия содержания исключительно хорошие", — сказала он, отметив, что отсутствие горячей воды его не смущает.

Генерал Дрыманов был заключен под стражу 17 июля, ему может грозить до 22 лет лишения свободы. Виновным себя Дрыманов не считает.

Как сообщил РИА Новости адвокат генерала Денис Кобелев, ФСБ 24 июля предъявила генералу обвинение в получении двух взяток: по части 6 и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном и крупном размере соответственно).

По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч.

Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

Официально фабула не оглашалась, следствие ведет ФСБ.