В Башкирии три человека погибли при столкновении автомобиля с фургоном

УФА, 7 сен – РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения отечественного автомобиля с грузовым фургоном в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

По данным собеседника, трагедия произошла в пятницу в 19.15 (17.15 мск) на 34 километре автодороги Уфа-Оренбург на территории Кармаскалинского района Башкирии.

"Столкнулись Lada Largus и грузовой фургон "Газель". В результате столкновения три человека из отечественной машины погибли на месте происшествия. Информация о других пострадавших уточняется", — рассказал агентству представитель башкирского ГИБДД.

На месте разбираются инспекторы дорожного движения, уточняют личности погибших и виновного в аварии.