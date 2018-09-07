Обвиняемому в получении взятки майору ФСБ продлили нахождение под стражей

СОЧИ, 7сен — РИА Новости. Дело майора ФСБ Ивана Старых, обвиняемого в получении взятки, находится на предварительном следствии, нахождение под стражей мужчине продлено до октября, сообщили РИА Новости в Краснодарском гарнизонном военном суде.

В пятницу днем издание "Коммерсант" сообщило, что военный следственный отдел СК по краснодарскому гарнизону расследует уголовное дело в отношении 37-летнего майора ФСБ Ивана Старых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

"Дело не в суде, оно еще находится на стадии предварительного следствия. Единственное, что ходатайство следователи удовлетворили, продлили стражу до октября",- заявили агентству в суде.

В военном следственном отделе СК по краснодарскому гарнизону комментировать ситуацию не стали.