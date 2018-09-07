Киев не хочет идти навстречу по проблеме "Крымского титана", заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Киевские власти не желают идти навстречу Крыму в части поставок воды для нужд завода "Крымский титан", кислотонакопитель которого обмелел и начал испаряться, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

Глава Крыма поручил проработать план действий по строительству к кислотонакопителю химзавода водовода из Каркинитского залива. Речь идет о прокладке чугунной трубы длиной около 10 километров.

"Эта ветка по закачке воды будет нужна, поскольку соседи, киевский режим, нам навстречу идти не собираются. Они будут своих жителей, которые там проживают (в приграничных с Крымом районах Херсонской области Украины — ред.), травить и дальше. Их жители не интересуют, поэтому вряд ли здравый смысл их заставит подать воду, чтобы обезопасить себя. Поэтому будем делать это сами. На постоянной основе", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба в Армянске.

"Мое мнение пока я еще окончательно не сформировал, но процентов на 90, что этот водовод нужен в любом случае", — сказал Аксенов.

Ситуация с кислотонакопителем обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев крымского приграничного города Армянск и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Принято решение, что 9 сентября произойдет полная остановка расположенного рядом химического завода "Крымский титан".

Нормализовать ситуацию удалось седьмого сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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