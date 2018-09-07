"Крымский титан" приведут в соответствие с экологическими нормами

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Завод "Крымский титан", на котором произошел выброс химических веществ, возобновит работу, когда его приведут в соответствие с федеральными экологическими нормами, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Завод региону необходим, но только при условии, что будут соблюдаться на этот раз все федеральные нормы, связанные с выбросами вредных веществ. Это касается и атмосферы, и того, что выбрасывается в бывший кислотонакопитель. Без этого предприятие работать не будет", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба в Армянске.

При этом он пообещал помочь предприятию. "Органы власти настроены на то, чтобы предприятие сохранилось и дальше работало", — сказал Аксенов.

Глава республики предложил руководству завода в кратчайшие сроки разработать план действий и изучить свои возможности по приобретению оборудования, которое позволит в дальнейшем избежать попадания кислоты в открытый водоем.

"Все эти технологии должны быть обсуждены с Роспотребнадзором и соответствующими контролирующими службами. До следующей среды план действий должен быть у меня на столе. Исходя из этого плана, будем формировать, как органы власти, свои решения", — подчеркнул Аксенов.

Ранее он сообщил, что сегодня выбросов веществ, превышающих предельно-допустимую концентрацию в атмосфере на севере Крыма, впервые за время наблюдения не зафиксировано. Показатели вернулись к естественному фону. Этому способствовали снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, специалисты начали нейтрализацию участков сооружения с помощью известкового раствора.

В Армянске в конце августа из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" было решено остановить на две недели.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>