На севере Крыма впервые за неделю не выявили превышения ПДК диоксида серы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Выбросов веществ, которые превышают предельно-допустимую концентрацию в атмосфере на севере Крыма, впервые за неделю не зафиксировано в пятницу, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя химзавода "Крымский титан".

"Хочу всех поздравить. С Божьей помощью, такое чудо произошло. Сегодня все контрольные группы, которые были на замерах, отмечают: на утро пятницы выбросов веществ, которые превышают предельно-допустимую концентрацию, в атмосфере города Армянска нет. То же самое в селе Перекоп. Впервые за время наблюдения. 90% — это погода. Понижение температуры, выпавшие обильные осадки практически на сегодняшний день нейтрализовали ситуацию. Сегодня город Армянск вернулся в свой естественный фон", — сказал Аксенов по итогам заседания оперативного штаба в Армянске.

При этом Аксенов подчеркнул, что работа штаба свернута не будет. Ситуацию, по его словам, нужно отслеживать и в дальнейшем.

"Наблюдения ведутся в том же режиме, в котором и велись", — подчеркнул Аксенов.

В Армянске в конце августа из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" решено остановить на две недели.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>