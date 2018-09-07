Дело о превышении полномочий завели на зампреда правительства Приангарья

ИРКУТСК, 7 сен – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова, сообщила прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что СУСК РФ по Иркутской области проводит в отношении Кондрашова доследственную проверку по выявленным фактам нарушений антикоррупционного законодательства.

"В настоящее время следственными органами в отношении В. Кондрашова, непосредственно контролирующего в правительстве Иркутской области лесную отрасль, возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ.