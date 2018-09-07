В Москве предъявили обвинение мужчине, вытолкнувшему девушку с балкона

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве 29-летнему мужчине, который вытолкнул девушку с балкона, не желая оплачивать оказанные секс-услуги, сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

В минувшее воскресенье тело девушки с травмами, характерными для падения с высоты, было найдено рядом с жилым домом на Ленинградском шоссе в Москве.

"Следователи установили и задержали мужчину 1989 года рождения. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и пояснил, что потерпевшая за денежные средства оказывала интимные услуги. После встречи с ней он, не желая расплачиваться, вытолкнул девушку с балкона четвертого этажа", — сообщила представитель ведомства.

Сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.